Река унесла женщину: ее нашли через две недели

16 сентября 2026, 20:26

India Today: В Индии через 15 дней нашли живой унесенную рекой женщину

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В индийском штате Бихар произошёл случай, поразивший местных жителей и полицию. Женщину по имени Сунайна Деви, которую 15 дней считали пропавшей без вести, нашли живой на расстоянии около 50 километров от своего дома. Об этом сообщает India Today.