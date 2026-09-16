Река унесла женщину: ее нашли через две недели
В индийском штате Бихар произошёл случай, поразивший местных жителей и полицию. Женщину по имени Сунайна Деви, которую 15 дней считали пропавшей без вести, нашли живой на расстоянии около 50 километров от своего дома. Об этом сообщает India Today.
По данным издания, инцидент произошёл 31 августа. После участия в религиозном обряде Сунайна зашла в реку Ганг, чтобы искупаться, однако её подхватило сильное течение и унесло вниз по реке. Женщине удалось добраться до небольшой хижины, расположенной в поле возле деревни Чейнчхапра. Из-за разлива воды она не могла покинуть укрытие самостоятельно.
По информации полиции, Сунайна провела в хижине от десяти до 15 дней, всё это время выживая за счёт воды из Ганга. Когда помощь так и не пришла, она решила выбраться сама, но вновь оказалась в глубокой воде и начала тонуть. Крик женщины услышали рыбаки, находившиеся поблизости на лодках. Они вытащили её из воды и доставили в полицейский участок, где установили связь с её родственниками.
Родные Сунайны начали поиски в начале сентября и уже готовились к худшему. После возвращения домой врачи диагностировали у женщины сильную слабость и назначили необходимое лечение.
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