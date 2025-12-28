28 декабря 2025, 08:44

Mash: Рекламный самолет рухнул в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро

Фото: iStock/Diy13

Рекламный самолет упал в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро — пилот погиб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.