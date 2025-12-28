Достижения.рф

Рекламный самолет рухнул в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро

Mash: Рекламный самолет рухнул в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро
Фото: iStock/Diy13

Рекламный самолет упал в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро — пилот погиб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Борт Cessna 170A рухнул в воду вблизи побережья. Очевидцы сообщили о звуке взрыва перед падением.

Через два часа после катастрофы аквалангисты извлекли тело пилота Луиса Рикардо. Это был его дебютный полёт с рекламным баннером. Воздушное судно принадлежало рекламной фирме. Бразильские власти инициировали расследование, чтобы выяснить причины произошедшего.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0