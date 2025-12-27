«Татарская морда, что ты здесь ходишь?»: В Тюмени пенсионерку просто так столкнули с лестницы
В Тюмени 70-летняя пенсионерка заявила, что соседка столкнула её с лестничного пролёта.
Как пишет 72.RU, женщина пришла в квартиру дочери, чтобы перекрыть батареи. Услышав шум, она вышла на площадку, где, по её словам, на неё набросилась нападавшая. Пострадавшая утверждает, что женщина-агрессор схватила её за шею и толкнула вниз, из‑за чего жертва нападения пролетела один этаж.
«При этом она говорила мне: «Татарская морда, что ты здесь ходишь?» — пояснила собеседница.Серьёзных травм удалось избежать благодаря тёплой и плотной верхней одежде. Прибывшие полицейские, по словам женщины, не стали принимать меры, поскольку не увидели явных следов падения. Пенсионерка также говорит, что переживает за безопасность несовершеннолетних внучек.
