«Татарская морда, что ты здесь ходишь?»: В Тюмени пенсионерку просто так столкнули с лестницы

27 декабря 2025, 19:53

72.RU: В Тюмени пенсионерку просто так столкнули с лестницы

Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени 70-летняя пенсионерка заявила, что соседка столкнула её с лестничного пролёта.





Как пишет 72.RU, женщина пришла в квартиру дочери, чтобы перекрыть батареи. Услышав шум, она вышла на площадку, где, по её словам, на неё набросилась нападавшая. Пострадавшая утверждает, что женщина-агрессор схватила её за шею и толкнула вниз, из‑за чего жертва нападения пролетела один этаж.





«При этом она говорила мне: «Татарская морда, что ты здесь ходишь?» — пояснила собеседница.