«Рекорд за 8 лет»: В России за 2025 год уничтожили более 100 тонн конопли
В России за прошлый год уничтожили более 100 тонн конопли — этот показатель почти в два раза превышает результаты предыдущих лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 2025 году силовики сожгли 104,1 тонны каннабиса на нелегальных полях. Для сравнения: в 2024-м эта цифра составляла 56 тонн, а в 2022-м — всего 25,2 тонны.
Площади запрещённых посевов тоже растут, но медленнее, чем темпы уничтожения. В прошлом году сотрудники правоохранительных органов обнаружили 49,5 тысячи квадратных метров плантаций каннабиса против 42,9 тысячи годом ранее.
МВД фиксирует рост общего числа наркопреступлений. 2025 год стал рекордным: показатель достиг 114 тысяч — это максимум за последние восемь лет. Каннабиноиды и каннабис прочно входят в тройку лидеров по объёму изъятий: синтетические наркотики — 17 602 кг, каннабисная группа — 11 780 кг, марихуана — 7 373 кг.
