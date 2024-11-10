В США спустя полвека нашли убийцу девушки: обвинение предъявлено 84-летнему пенсионеру

Заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Топ-менеджера компании, как отмечается, отправили в СИЗО до 9 декабря.