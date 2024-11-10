В США спустя полвека нашли убийцу девушки: обвинение предъявлено 84-летнему пенсионеру

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В США спустя 50 лет нашли убийцу 25-летней девушки, которая в 1974 году ехала автостопом на художественную выставку в Чикаго. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Обвинение, как отмечается, предъявили 84-летнему пенсионеру Джону Миллеру.
По информации издания, дело долгое время было «глухарем», пока офис шерифа не решил отправить имеющиеся образцы команде специалистов по генетической генеалогии. Им и удалось найти соответствие с образцами пожилого жителя Миннесоты — 84-летнего Джона Миллера.
На днях Миллера арестовали, он подтвердил свою причастность к убийству 1974 года.
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