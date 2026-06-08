Реку в местах Пушкина залило фекалиями

08 июня 2026, 21:39

Ni Mash: реку в селе Большое Болдино залило фекалиями из канализации

Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В нижегородском селе Большое Болдино река Саля оказалась загрязненной фекальными стоками. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.