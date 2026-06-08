Реку в местах Пушкина залило фекалиями
В нижегородском селе Большое Болдино река Саля оказалась загрязненной фекальными стоками. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Местные жители пожаловались на резкий запах нечистот и массовую гибель рыбы, которую выносило на берег. По утверждениям сельчан, источником загрязнения стала крупная ферма в соседнем селе Кудеяровка.
Очевидцы незамедлительно вызвали экстренные службы. Прибывшие на место специалисты откачали сточные воды с помощью спецтехники. В администрации пообещали провести отбор проб, но напрямую с руководством фермы пока не связывались.
Генеральный директор предприятия в беседе с журналистами заявил, что ему неизвестно происхождение зловония, допустив возможность утечки. Он также напомнил, что похожая ситуация на ферме уже случалась из-за обильной снежной зимы.
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