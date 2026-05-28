В центре уральского города произошел фекальный потоп
В Екатеринбурге в центре города произошла коммунальная авария, в результате которой нечистоты разлились по подземному пешеходному переходу на улице Вайнера. Кадрами произошедшего поделился Telegram-канал Ural Mash.
На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, как канализационные стоки растекаются по подземке. Жители жалуются, что зловоние чувствуется не только в переходе, но и в радиусе до километра. Специалисты аварийной службы уже прибыли на место для ликвидации последствий.
Кроме того, ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Макеевке Донецкой Народной Республики. Там жильцы многоквартирного дома №49 по улице Генерала Данилова пожаловались на фекалии, льющиеся из пустой квартиры.
СМИ опубликовали видео, на котором видно поток нечистот из незанятого помещения. Местные жители назвали виновника «дерьмодемоном». По словам горожан, сотрудники Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами отказались вскрывать дверь для поиска и устранения засора.
