Релокант-абьюзер настроил юную россиянку против страны и пытался вывезти в Египет

28 декабря 2025, 14:52

18-летняя сибирячка пыталась улететь в Египет, взяв все семейные сбережения

Фото: Istock/encrier

18-летняя жительница Сибири Виктория попыталась улететь в Египет к своему молодому человеку, взяв семейные сбережения. Отец остановил её в московском аэропорту. Родители считают, что на девушку оказывали давление.





Как рассказала «Газете.Ru» мать Виктории Ирина, дочь ушла из дома 23 декабря, забрав все накопленные деньги. Парень, склонивший её дочь к бегству, уехал в июне 2025 года. По мнению матери, его психологическое давление привело к тому, что девушка отказалась от поступления в вуз и перевела ему все деньги.

«У моего ребёнка это любовь, а с кем он связан, откуда же я могу знать, кто его мог завербовать. Либо с теми, кто торгует людьми, либо с Украиной или ещё с кем-то. Он, конечно, заранее задумал. Видимо, его как-то кто-то завербовал, потому что он этот план побега готовил, Викуля говорит, очень долго. И он её настраивал против страны, против всего», — рассказала она.