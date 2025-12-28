В Сочи женщина выпрыгнула из окна горящего автосервиса, спасаясь от пожара
В Сочи пожар в автосервисе привёл к пострадавшим. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «ЧП Сочи».
Возгорание на улице Транспортной перекинулось на соседние строения. К тушению огня на площади 1000 квадратных метров привлекли 60 человек и 15 единиц техники. Всего в результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали. Сейчас их жизни вне опасности.
Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео с места событий. Женщина, спасаясь от огня, выбралась через окно горящего здания и кричала о помощи. Некоторое время её удалось держаться за подоконник, но затем она упала на землю. По словам свидетелей, пострадавшая получила переломы. Медики срочно доставили её в больницу.
Читайте также: