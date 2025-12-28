В Сочи женщина выпрыгнула из окна горящего автосервиса, спасаясь от пожара

28 декабря 2025, 14:26

В Сочи при пожаре в автосервисе женщина получила переломы, спасаясь через окно

Фото: Istock/photovs

В Сочи пожар в автосервисе привёл к пострадавшим. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «ЧП Сочи».