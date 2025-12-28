В Сочи пожар в автосервисе охватил тысячу квадратных метров, пострадал человек
В Сочи произошёл крупный пожар в автосервисе. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Утром 28 декабря диспетчер сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Транспортной. К месту происшествия немедленно выехали силы МЧС.
Прибывшие подразделения установили, что открытым огнём охвачено одноэтажное здание автосервиса.
Пламя быстро распространилось по помещениям, заняв общую площадь около тысячи квадратных метров. На тушение пожара МЧС направило 34 человека и 12 единиц техники, включая автоцистерны и автолестницы.
По предварительной информации спасателей, в результате пожара пострадал один человек. Медики оказали ему помощь на месте. Обстоятельства происшествия и возможную причину возгорания сейчас выясняют специалисты.
