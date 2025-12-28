В Волгограде двое пациентов-уголовников сбежали из психбольницы, убив санитара

28 декабря 2025, 14:17

В Волгоградской области пациенты-осужденные напали на санитара и совершили побег

Фото: Istock/Kagenmi

В психиатрической больнице Волгоградской области осужденные напали на санитара и скрылись с территории учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.





По информации источника, двое пациентов сначала проходили принудительное лечение в селе Дворянское Камышинского района, а затем их перевели в общее отделение клиники в поселке Луговской. Другой же источник утверждает, что одного из осужденных направили в это учреждение сразу после суда.

«Как это возможно, что уголовников перевели к обычным людям, немощным пенсионерам — большой вопрос», — отметил собеседник издания.