В Волгограде двое пациентов-уголовников сбежали из психбольницы, убив санитара
В Волгоградской области пациенты-осужденные напали на санитара и совершили побег
В психиатрической больнице Волгоградской области осужденные напали на санитара и скрылись с территории учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.
По информации источника, двое пациентов сначала проходили принудительное лечение в селе Дворянское Камышинского района, а затем их перевели в общее отделение клиники в поселке Луговской. Другой же источник утверждает, что одного из осужденных направили в это учреждение сразу после суда.
«Как это возможно, что уголовников перевели к обычным людям, немощным пенсионерам — большой вопрос», — отметил собеседник издания.Утром 27 декабря, пока санитар спал, эти пациенты забрали у него ключи и совершили побег. Медики обнаружили на теле мужчины восемь ножевых ранений. Через несколько часов сбежавших задержали. Официальные структуры ещё не комментировали эту информацию.