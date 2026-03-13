Ремонт машины в гараже закончился для россиянина клинической смертью в Свердловской области

13 марта 2026, 12:15

Мужчина ремонтировал машину с включенным двигателем и пережил клиническую смерть

Фото: istockphoto/Iulianna Est

21-летний Даниил из Свердловской области едва не погиб, когда ремонтировал машину в гараже с работающим двигателем.