Ремонт машины в гараже закончился для россиянина клинической смертью в Свердловской области

Мужчина ремонтировал машину с включенным двигателем и пережил клиническую смерть
Фото: istockphoto/Iulianna Est

21-летний Даниил из Свердловской области едва не погиб, когда ремонтировал машину в гараже с работающим двигателем.



Как сообщает SHOT, в какой-то момент он перестал отвечать на звонки родителей. Родные забеспокоились и начали искать его.

Спустя примерно три часа молодого человека нашли в гараже. Он лежал без сознания на полу, а помещение было сильно загазованным. Даниила в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу. Он находился в коме, у него остановилось сердце.

В областном Минздраве рассказали, что времени оставалось совсем мало. Ещё около пяти минут и спасти его было бы невозможно. Врачи смогли реанимировать парня, сейчас он проходит восстановление, заново учится ходить и говорить.

Никита Кротов

