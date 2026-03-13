Ремонт машины в гараже закончился для россиянина клинической смертью в Свердловской области
21-летний Даниил из Свердловской области едва не погиб, когда ремонтировал машину в гараже с работающим двигателем.
Как сообщает SHOT, в какой-то момент он перестал отвечать на звонки родителей. Родные забеспокоились и начали искать его.
Спустя примерно три часа молодого человека нашли в гараже. Он лежал без сознания на полу, а помещение было сильно загазованным. Даниила в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу. Он находился в коме, у него остановилось сердце.
В областном Минздраве рассказали, что времени оставалось совсем мало. Ещё около пяти минут и спасти его было бы невозможно. Врачи смогли реанимировать парня, сейчас он проходит восстановление, заново учится ходить и говорить.
