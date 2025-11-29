Ремонт ванной в Москве кончился возгоранием
Молодая москвичка устроила пожар в ванной комнате во время ремонта, используя свечи. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
25-летняя Алина решила обновить интерьер и перекрасить старый кран, который ей не нравился. Она покрасила его в черный цвет, но часть краски попала на стену.
Чтобы удалить лишнее покрытие, девушка использовала обезжириватель и для создания уюта зажгла свечу. Вскоре пары средства воспламенились от огня. Пожар быстро охватил всю ванную комнату, и Алине пришлось тушить его водой из покрашенного крана.
Позже она опубликовала видео инцидента, показав сгоревший натяжной потолок и ожоги на пальцах руки.
Читайте также: