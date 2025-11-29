Достижения.рф

Ремонт ванной в Москве кончился возгоранием

Baza: 25-летняя москвичка делала ремонт ванной при свечах и сожгла ее
Молодая москвичка устроила пожар в ванной комнате во время ремонта, используя свечи. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



25-летняя Алина решила обновить интерьер и перекрасить старый кран, который ей не нравился. Она покрасила его в черный цвет, но часть краски попала на стену.

Чтобы удалить лишнее покрытие, девушка использовала обезжириватель и для создания уюта зажгла свечу. Вскоре пары средства воспламенились от огня. Пожар быстро охватил всю ванную комнату, и Алине пришлось тушить его водой из покрашенного крана.

Позже она опубликовала видео инцидента, показав сгоревший натяжной потолок и ожоги на пальцах руки.

