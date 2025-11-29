Ремонт ванной в Москве кончился возгоранием

29 ноября 2025, 21:08

Baza: 25-летняя москвичка делала ремонт ванной при свечах и сожгла ее

Фото: istockphoto/grafoto

Молодая москвичка устроила пожар в ванной комнате во время ремонта, используя свечи. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.