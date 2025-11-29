Дочь убила мать и сбежала в одно из сел Дагестана
Mash: Дочь убила мать из-за несостоявшейся свадьбы
Девушка убила свою мать с помощью топорика в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, причиной расправы стала несостоявшаяся свадьба. Мать не разрешила дочери выйти замуж. В момент, когда они остались вдвоем фигурантка напала на женщину.
После совершения преступления она написала о случившемся своему отцу и сбежала в село Новые Викри. По словам знакомых, девушка проходила лечение у психиатра, однако училась хорошо и успешно окончила школу.
