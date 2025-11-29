Достижения.рф

Журналистку задержали в ЮАР по возвращении из РФ

Baza: Журналистку Патрисию Мантулу задержали в ЮАР по возвращении из РФ
Фото: istockphoto/Yingko

В ЮАР задержали журналистку Патрисию Мантулу после ее возвращения из России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Ассоциация журналистов стран БРИКС считает, что задержание произошло без оснований и является незаконным, расценивая это как нарушение прав сотрудников СМИ на свободу слова.

Предполагается, что причиной задержания стали ее частые поездки в Россию. Мантула работает в Южно-Африканской радиовещательной корпорации и руководит собственной медиакомпанией.

Ранее сообщалось, что притворившихся проститутками братьев задержали в Чувашии.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0