Журналистку задержали в ЮАР по возвращении из РФ

Baza: Журналистку Патрисию Мантулу задержали в ЮАР по возвращении из РФ
В ЮАР задержали журналистку Патрисию Мантулу после ее возвращения из России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Ассоциация журналистов стран БРИКС считает, что задержание произошло без оснований и является незаконным, расценивая это как нарушение прав сотрудников СМИ на свободу слова.
Предполагается, что причиной задержания стали ее частые поездки в Россию. Мантула работает в Южно-Африканской радиовещательной корпорации и руководит собственной медиакомпанией.
