Журналистку задержали в ЮАР по возвращении из РФ

29 ноября 2025, 19:23

Baza: Журналистку Патрисию Мантулу задержали в ЮАР по возвращении из РФ

В ЮАР задержали журналистку Патрисию Мантулу после ее возвращения из России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.