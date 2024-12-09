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РЕН ТВ: Мосгоруд заочно арестовал Яну Троянову*

Фото: istockphoto/AMilkin

Фото: istockphoto/AMilkin

Актриса Яна Троянова* заочно арестована Мосгорсудом по статье о возбуждении ненависти либо вражды, передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники.
В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин давал поручение проверить высказывания знаменитости.

«В СМИ опубликована видеозапись, на которой актриса Яна Троянова* публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей», — сообщали в СК в июне.


Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов, а также в реестр иноагентов.

После начала спецоперации звезды российского шоубиза разделились на тех, кто поддержал боевые действия на Украине и тех, кто осудил их.

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*Признана иноагентом в РФ, а также внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
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#суд
#арест
#новости
СК возбудил дело о нарушении безопасности после обрушения в Пушкино
09 декабря 2024, 18:12

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва, возгорания и обрушения стен складского помещения в Пушкино. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.
На данный момент пожар локализовали, на месте работали 24 специалиста и 7 единиц техники. Согласно информации МЧС России, под завалами могут оставаться три человека.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной Пушкинского городского округа произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен помещения.

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#суд
#мчс
#пожар
#мать
#взрыв
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«Ленивые, никчёмные мамаши»: в Саратове педиатра уволили за оскорбительный пост в соцсетях
Врач саратовской больницы лишилась работы из-за поста в соцсетях
09 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/megaflopp

В Саратовской области, в городе Балаково, врач поликлиники № 1 Екатерина Майорова лишилась работы из-за поста в соцсетях, в котором она оскорбила родителей, вызывающих медиков в первый день болезни ребёнка с признаками ОРВИ.
Скрин сообщения попал в городские группы Балакова в социальной сети «ВКонтакте» и федеральный паблик «Медицинская Россия».
«Зачем вы нас к себе зовёте? Вы ленивые, неблагодарные, никчёмные мамаши, которых я ненавижу от всего сердца», — написала врач.
В комментариях педиатра раскритиковали за ненадлежащее отношение к пациентам, другие, наоборот, отнеслись с сочувствием к Майоровой, указав на то, что у медика явные признаки выгорания.

В интервью изданию RTVI главврач поликлиники Александр Овсянников сообщил, что Екатерина Майорова будет уволена. По его словам, такой человек недостоин носить звание медицинского работника.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Уфы арестовал 28-летнюю женщину, обвиняемую в покушении на убийство младенца. Женщина с целью убийства неоднократно лишала 9-месячного сына питания и оставляла его одного в квартире.

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#врач
#самарская область
#соцсети
#пост
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В Самаре ученик лицея домогался младшеклассников
В самарском лицее 17-летний парень домогался младшеклассников
09 декабря 2024, 17:38

Фото: iStock/eranicle

В одном из лицеев Самары семнадцатилетний парень приставал к младшеклассникам, на молодого человека завели уголовное дело.
Как сообщается на сайте «RZN.info», одиннадцатиклассник, домогавшийся школьников, является уроженцем Азербайджана. Согласно данному источнику, он ставил на колени детей в туалете, рассказывал истории, а потом резко вставал на подоконник ногами и тёрся причинным местом об их лица.

Родители написали заявление в полицию, семнадцатилетнего подростка поставили на внутришкольный учёт, пишет «Комсомольская правда».

По данным регионального главка МВД, все свидетели произошедшего установлены и опрошены, несовершеннолетнего преступника доставили в отдел полиции. Материалы дела направлены следователям.

В СК сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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#мвд
#уголовное ск
#самарская область
#школа
#инцидент
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Shot: отец отрезал палец своему 10-летнему сыну и поджег его в Смоленске
09 декабря 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Dzurag

Десятилетний мальчик погиб в квартире от рук своего отца в Смоленске, пишет Shot. Авторы публикации уточнили, что за непослушание мужчина сначала отрезал несчастному палец, а затем, заперев в квартире, поджег. По информации журналистов, спасатели ужаснулись, когда увидели погибшего без пальца, а также с сильными синяками на лице.
Трагедия произошла в трехкомнатной квартире на улице Черняховская, 51-летнего Алексея уже задержали, в 2022 году он привлекался по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина воспитывал ребенка в одиночку, матери погибшего не стало пять лет назад. Школьник был третьеклассником.

Перед этим стало известно, что мать, морившую ребенка голодом, арестовали в Уфе.

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#мир
#россия
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#новости
#уголовное дело
#убийство
#поджог
#дети
#смерть
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В Уфе суд арестовал мать, морившую 9-месячного младенца голодом
09 декабря 2024, 17:00

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Кировский районный суд Уфы арестовал 28-летнюю женщину, обвиняемую в покушении на убийство младенца. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, женщина с целью убийства неоднократно лишала 9-месячного сына питания и оставляла его одного в квартире. Малыш долгое время жил в ящике от детской кроватки.

Уточняется, что виновную заключили под стражу на два месяца. Ребенка изъяли из семьи и передали под временную семейную опеку бабушке.

Ранее сообщалось, что в Воткинске 9-месячный младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#тюрьма
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Три человека могут быть под завалами склада в подмосковном Пушкине
На складе в Пушкине произошёл взрыв, под завалами могут находиться 3 человека
09 декабря 2024, 16:33

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В подмосковном Пушкине, в посёлке Лесной, загорелось производственно-складское помещение, частично обрушились стены и перекрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
По данным ведомства, под завалами могут находиться три человека.

Площадь, объятая огнём, составила 7 кв. м. Пожар локализовали, на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники, добавили в МЧС.

Как ранее писал ТАСС, в производственном здании на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже.

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#мчс
#пожар
#пушкино
#подмосковные стройки
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На Иваньковском водохранилище спасли рыбка с застрявшей во льду лодкой
09 декабря 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рыбака, застрявшего на гребной лодке в рыхлых скоплениях снега и льда на Иваньковском водохранилище, спасли работники Мособлпожспаса.
«45-летний мужчина позвонил в единую службу спасения «Система-112» и рассказал, что ловил рыбу с лодки в районе острова Могильный. С наступлением темноты он попал на участок озера с плотной шугой и не смог дальше идти на вёслах, поэтому ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в сообщении.
На поиски рыбка спасатели отправились моторке. Они нашли его в двух километрах от берега, зацепили его лодку тросом и отбуксировали к берегу. Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что производственном здании на востоке Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже.

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#рыбаки
#водохранилище
#спасатели
#мособлпожспас
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Подмосковный суд оставил собственникам земельный участок в Барвихе
Подмосковный суд отказал Генпрокуратуре в изъятии земельного участка в Барвихе
09 декабря 2024, 15:31

Фото: iStock/Zolnierek

Одинцовский городской суд Московской области отказал Генеральной прокуратуре России в изъятии земельного участка в посёлке «Сады Майендорф» в Барвихе в пользу государства.
Как сообщает РИА Новости, речь идёт о 100 гектарах земли, которые были приватизированы в начале 2000-х годов. Ответчиками выступали бывший владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия.

В своем иске Генпрокуратура указала, что собственники незаконно получили земельные участки. Ответчики же заявили, что эти территории давно выбыли из государственного владения, а значит, закон был соблюден.

Кроме того, срок исковой давности по делу истёк.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в получении крупной взятки, утратил доступ к имуществу стоимостью более 2,1 миллиарда рублей — его арестовали в рамках расследования уголовного дела.

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#земельные участки
#собственники
#московская область
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В Красногорске выясняют обстоятельства гибели рабочего в комплексе «СнежКом»
09 декабря 2024, 15:31

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели рабочего в ходе демонтажа горнолыжного комплекса «СнежКом» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В понедельник около 11:30 во время работ по демонтажу горнолыжного комплекса на рабочего упала металлическая конструкция. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой помощи. Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности подрядной организацией», – говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Помимо этого, городская прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую проводят следственные органы.

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#прокуратура
#красногорск
#рабочие
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#подмосковье
#московская область
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