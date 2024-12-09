РЕН ТВ: Мосгоруд заочно арестовал Яну Троянову*

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Актриса Яна Троянова* заочно арестована Мосгорсудом по статье о возбуждении ненависти либо вражды, передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники.
В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин давал поручение проверить высказывания знаменитости.
Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов, а также в реестр иноагентов.
После начала спецоперации звезды российского шоубиза разделились на тех, кто поддержал боевые действия на Украине и тех, кто осудил их.
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*Признана иноагентом в РФ, а также внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
«В СМИ опубликована видеозапись, на которой актриса Яна Троянова* публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей», — сообщали в СК в июне.
Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов, а также в реестр иноагентов.
После начала спецоперации звезды российского шоубиза разделились на тех, кто поддержал боевые действия на Украине и тех, кто осудил их.
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*Признана иноагентом в РФ, а также внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов