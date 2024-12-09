Подмосковный суд оставил собственникам земельный участок в Барвихе

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Одинцовский городской суд Московской области отказал Генеральной прокуратуре России в изъятии земельного участка в посёлке «Сады Майендорф» в Барвихе в пользу государства.
Как сообщает РИА Новости, речь идёт о 100 гектарах земли, которые были приватизированы в начале 2000-х годов. Ответчиками выступали бывший владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия.
В своем иске Генпрокуратура указала, что собственники незаконно получили земельные участки. Ответчики же заявили, что эти территории давно выбыли из государственного владения, а значит, закон был соблюден.
Кроме того, срок исковой давности по делу истёк.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в получении крупной взятки, утратил доступ к имуществу стоимостью более 2,1 миллиарда рублей — его арестовали в рамках расследования уголовного дела.
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В своем иске Генпрокуратура указала, что собственники незаконно получили земельные участки. Ответчики же заявили, что эти территории давно выбыли из государственного владения, а значит, закон был соблюден.
Кроме того, срок исковой давности по делу истёк.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в получении крупной взятки, утратил доступ к имуществу стоимостью более 2,1 миллиарда рублей — его арестовали в рамках расследования уголовного дела.
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Анастасия Ларина