«Искренне любила безумие»: суд расторг брак Седоковой с Янисом Тиммой

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«Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли чаще биться сердца сотен тысяч людей. Использовала это сумасшествие как топливо для своих песен», — сказала Седокова.
Развод селебрити состоялся в понедельник, 9 декабря, супруги были в браке четыре года.
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