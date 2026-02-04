РЕН ТВ: вызволенная из Мьянмы россиянка подверглась издевательствам
Россиянка, вызволенная из мошеннического кол-центра в Мьянме, подвергалась издевательствам и жестокому обращению. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как оказалось, 21-летнюю девушку избивали, морили голодом и практически не давали нормальной еды — иногда ей выдавали только варёный заветренный рис и воду. Также ей долгое время запрещали принимать душ. Позже ей разрешили помыться, но исключительно в холодной воде.
Источник телеканала утверждает, что вместе с россиянкой удерживали людей из Пакистана, Китая и Индии. По его словам, некоторых из них могли убить или забить до смерти.
Отмечается, что девушка согласилась на работу из-за долгов и кредитов. В Мьянме она провела около трёх месяцев.
Утром россиянка вылетела из Бангкока в Иркутск. После пересадки она должна отправиться домой в Екатеринбург.
