Священнослужитель из Дагестана задушил жену и закопал тело на свалке

В Тарумовке мужчина задушил жену на почве ревности и скрыл тело на свалке
Фото: Istock/gabort71

В дагестанском селе Тарумовка местный житель, служитель религиозного культа, убил свою жену. По предварительной информации, мотивом преступления стала ревность. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.



Как сообщили знакомые семьи, мужчина постоянно подозревал супругу в изменах без каких-либо оснований. Эти подозрения регулярно перерастали в конфликты и избиения. Во время очередной ссоры он задушил женщину. После совершения преступления мужчина вывез тело погибшей и закопал его на свалке в окрестностях населённого пункта.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Жертва оставила пятерых несовершеннолетних детей. Самому младшему из них, который является ребёнком от подозреваемого, недавно исполнился год. Вопрос о дальнейшей судьбе детей сейчас решается.

Ольга Щелокова

