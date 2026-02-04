Священнослужитель из Дагестана задушил жену и закопал тело на свалке

04 февраля 2026, 10:18

В Тарумовке мужчина задушил жену на почве ревности и скрыл тело на свалке

Фото: Istock/gabort71

В дагестанском селе Тарумовка местный житель, служитель религиозного культа, убил свою жену. По предварительной информации, мотивом преступления стала ревность. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.