Священнослужитель из Дагестана задушил жену и закопал тело на свалке
В дагестанском селе Тарумовка местный житель, служитель религиозного культа, убил свою жену. По предварительной информации, мотивом преступления стала ревность. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.
Как сообщили знакомые семьи, мужчина постоянно подозревал супругу в изменах без каких-либо оснований. Эти подозрения регулярно перерастали в конфликты и избиения. Во время очередной ссоры он задушил женщину. После совершения преступления мужчина вывез тело погибшей и закопал его на свалке в окрестностях населённого пункта.
На месте происшествия сейчас работают следователи. Жертва оставила пятерых несовершеннолетних детей. Самому младшему из них, который является ребёнком от подозреваемого, недавно исполнился год. Вопрос о дальнейшей судьбе детей сейчас решается.
Ранее в Ленинградской области мать выбросила из окна двух малолетних детей и покончила с собой.
Читайте также: