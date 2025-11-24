РЕН ТВ: Житель Чувашии избил и закопал в мусоре знакомого из-за женщины
В Новочебоксарске произошел инцидент, в ходе которого житель Чувашии избил своего знакомого из-за женщины.
Телеканал РЕН ТВ передает, что на видеозаписи видно, как агрессор наносит удары оппоненту. Когда тот упал на землю, нападавший продолжил атаковать жертву ногами, а затем перетащил к мусорному контейнеру и опрокинул его.
Несмотря на попытки прохожих остановить мужчину, он не отреагировал на призывы. Причиной агрессивного поведения стал конфликт, связанный с общей знакомой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Позже злоумышленника задержали, а пострадавшего доставили в больницу. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
