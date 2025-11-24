«Последствия останутся навсегда»: женщина получила тяжелые ожоги после приступа эпилепсии в душе

24 ноября 2025, 16:35

Daily Mail: британка получила ожоги 11% тела после приступа эпилепсии в душе

Фото: iStock/Omar Osman

Отдыхавшая на Сардинии 38-летняя Лондон Энни Перес получила тяжелые ожоги из-за приступа эпилепсии в душе. Об этом сообщает Daily Mail.





Друзья британки заметили, что из ванной течет вода, и вошли внутрь, не получив ответа на стук. Туристку увезли на скорой в ближайшую клинику, откуда ее отправили вертолетом в больницу. Женщина очнулась спустя два дня с бинтами на руках и ногах — ожоги заняли 11% поверхности тела. По словам врачей, в некоторых местах повреждения доходили «до кости».



Пациентка провела три недели в итальянском медцентре и два месяца в лондонском. Из-за глубины ожогов она была прикована к постели и не могла ходить почти полтора года. Сейчас Перес занимается реализацией личных планов: она собирает средства на процедуру заморозки яйцеклеток. Также британка старается преодолеть психологические последствия травмы.

«Это повлияло на мою жизнь во всех сферах — работе, отношениях, здоровье. Мне приходится постоянно адаптироваться. Я должна принять, что последствия останутся со мной навсегда», — поделилась Энни.