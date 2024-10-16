РЕН: здание штаба горит на аэродрома Чкаловский в Подмосковье

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На территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание. Информация об этом появилась 16 октября на канале РЕН ТВ. По словам издания, сейчас на месте происшествия проводится эвакуация людей.
Официальных подтверждений о пожаре на аэродроме пока нет. Также нет данных о пострадавших. Причины возгорания неизвестны.
Трое суток назад, 13 октября, в Москве в здании Очаковских бань загорелась крыша. В горящем здании оказались заблокированы ребенок и четверо взрослых. Из нескольких окон второго этажа вырывался дым. Пожарные быстро потушили огонь с помощью специальной техники.
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Лия Мурадьян