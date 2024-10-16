РЕН: здание штаба горит на аэродрома Чкаловский в Подмосковье

В 2021 году в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Тело 10-летней девочки нашел прохожий на детской площадке. Она сбежала из дома без верхней одежды. Согласно предположениям, школьница решила свести счеты с жизнью. Эксперты убеждены, что ребенок планировал самоубийство давно и при должном внимании девочку можно было спасти. Подробности трагической истории – в материале «Радио 1».