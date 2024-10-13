Стала известна причина взрыва АЗС в Грозном

Фото: МЧС России
Предварительная причина взрыва на АЗС в Грозном – нарушение правил безопасности при перекачке топлива, сообщили информационному агентству ТАСС представители оперативных служб.
«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», – заявил источник агентства.
Взрыв на АЗС на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном будут наказаны. Также он заявил, что следит за ситуацией вокруг взрыва на АЗС, в результате которого погибли люди.
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Александр Климов