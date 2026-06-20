Рэпер Кисло-Сладкий пропал месяц назад в Таиланде

20 июня 2026, 19:19

Дархан Жумабек (Фото: Инстаграм*/sweetchili999)

Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий (настоящее имя — Дархан Жумабек) не выходит на связь с начала мая. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в его команде.