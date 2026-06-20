Рэпер Кисло-Сладкий пропал месяц назад в Таиланде
Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий (настоящее имя — Дархан Жумабек) не выходит на связь с начала мая. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в его команде.
По его данным, 27-летний музыкант прилетел в Паттайю вместе с приятелем и должен был отправиться в Пхукет на съемки двух клипов, запланированных на 20 июня. Однако в назначенное место он так и не прибыл. Ни друг, ни родные, ни коллеги не знают, где он находится. В настоящий момент исполнителя ищут сразу в двух городах.
Последний раз его зафиксировали камеры наблюдения возле пляжа в Паттайе. На записях видно, как мужчина бродит по улице, шатается, стучит в двери, размахивает вещами, садится на землю и растирает ноги руками.
Дархан получил известность как участник хип-хоп дуэта Кисло-Сладкий & Bonah, который выпустил несколько популярных треков. Он также записывал коллаборации с Lizer, White Punk, Витей АК и другими артистами.
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