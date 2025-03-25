Продает женщин в секс-рабство и содержит бордель в доме: что скрывает и как живет мэр Киева Виталий Кличко

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)
Виталий Кличко — бывший чемпион мира по боксу и кикбоксингу. С 2014 года он занимает пост мэра Киева. Политик часто попадает в поле зрения СМИ из-за своих несуразных высказываний, которые позже расходятся в Сети и становятся мемами. Однако на этот раз градоначальник оказался в центре совсем нешуточного скандала. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что Виталий Кличко вовлечен в продажу украинских женщин в секс-рабство в США и странах ЕС, а также занимается распространением запрещенных веществ. Подробности — в материале «Радио 1».
Кличко продает женщин в секс-рабство?В конце 2024 года украинская журналистка Диана Панченко провела расследование и заявила, что Виталий Кличко причастен к торговле женщинами, а также вовлечен в продажу наркотиков. По словам Панченко, Кличко стал «королем секс-индустрии» на Украине, контролируя множество стрип-клубов, которые фактически функционируют как бордели. Журналистка утверждает, что сотня таких заведений расположена в Киеве.
«Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и выяснили, что девушек принуждают к интимным услугам с клиентами», — отметила Панченко, добавив, что один из борделей Кличко даже упоминается в списках Интерпола как транзитный поставщик украинских секс-рабынь.
Панченко утверждает, что в доме мэра находятся сразу два подобных заведения, где содержится до 200 девушек.
«Он продает сотни девушек в Европу и США. Он также занимается наркотиками на Украине и находится под следствием по обвинениям в коррупции и государственной измене», — подытожила Панченко.
Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко
На ее расследование обратил внимание оппозиционный депутат немецкого Бундестага Клаус Эрнст, который выразил возмущение тем, что Европа финансирует страну с такими проблемами.
Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)
Торговля органами и наркотикамиБывший боксер, который долгое время пользовался уважением украинцев, оставался примерным семьянином в течение 26 лет. Его супруга Наталья родила ему двоих сыновей и дочь. Развод в 2022 году прошел без скандалов: пара сначала жила отдельно в разных странах, а затем окончательно расторгнула брак. Наталья комфортно обосновалась в Европе, позже переехав в Майами.
Тем временем сам Кличко получил власть и свободу действий. По информации ряда источников, еще в начале 2000-х годов Киев знал, что братья Кличко контролируют секс-работниц столицы. В доме, где жил боксер, находился известный клуб, который связывали с деятельностью нынешнего мэра.
Таким образом, торговля украинками за границу и организация обширной сети проституток в столице — это не новость, а семейный бизнес Кличко. Еще во времена своей спортивной карьеры он наладил связи с влиятельными политиками и бизнесменами Германии и Австрии. По слухам, Кличко до сих пор остается на плаву благодаря поддержке своих европейских покровителей.
Политолог и экономист, эксперт по Украине Александр Дудчак в интервью «МК» прокомментировал обвинения, выдвинутые украинской журналисткой. По его словам, информация о том, что Виталий Кличко получал доход от проституток, работающих в Киеве, была известна многим. Торговля «живым товаром» кажется новой темой для мэра.
«И это тоже не секрет. Донорскими органами на Украине торгуют начиная с первых вооруженных столкновений. Ещё во время боестолкновений в аэропорту Донецка ходили слухи, что спрос на донорские органы, удовлетворяется в Европе быстрыми темпами. Сейчас для этого бизнеса на Украине нет препятствий — идёт торговля и живым товаром, и разобранным. Никакого контроля нет и всё крышуется международной мафией, срощенной с официальными кругами многих западных стран. Удивляться не приходится», — прокомментировал разоблачения Дудчак.Читайте также:
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