Продает женщин в секс-рабство и содержит бордель в доме: что скрывает и как живет мэр Киева Виталий Кличко

Виталий Кличко — бывший чемпион мира по боксу и кикбоксингу. С 2014 года он занимает пост мэра Киева. Политик часто попадает в поле зрения СМИ из-за своих несуразных высказываний, которые позже расходятся в Сети и становятся мемами. Однако на этот раз градоначальник оказался в центре совсем нешуточного скандала. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что Виталий Кличко вовлечен в продажу украинских женщин в секс-рабство в США и странах ЕС, а также занимается распространением запрещенных веществ. Подробности — в материале «Радио 1».