Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Продает женщин в секс-рабство и содержит бордель в доме: что скрывает и как живет мэр Киева Виталий Кличко

Продает женщин в секс-рабство и содержит бордель в доме: что скрывает и как живет мэр Киева Виталий Кличко

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)

Виталий Кличко — бывший чемпион мира по боксу и кикбоксингу. С 2014 года он занимает пост мэра Киева. Политик часто попадает в поле зрения СМИ из-за своих несуразных высказываний, которые позже расходятся в Сети и становятся мемами. Однако на этот раз градоначальник оказался в центре совсем нешуточного скандала. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что Виталий Кличко вовлечен в продажу украинских женщин в секс-рабство в США и странах ЕС, а также занимается распространением запрещенных веществ. Подробности — в материале «Радио 1».

Кличко продает женщин в секс-рабство?

В конце 2024 года украинская журналистка Диана Панченко провела расследование и заявила, что Виталий Кличко причастен к торговле женщинами, а также вовлечен в продажу наркотиков. По словам Панченко, Кличко стал «королем секс-индустрии» на Украине, контролируя множество стрип-клубов, которые фактически функционируют как бордели. Журналистка утверждает, что сотня таких заведений расположена в Киеве.

«Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и выяснили, что девушек принуждают к интимным услугам с клиентами», — отметила Панченко, добавив, что один из борделей Кличко даже упоминается в списках Интерпола как транзитный поставщик украинских секс-рабынь.

Панченко утверждает, что в доме мэра находятся сразу два подобных заведения, где содержится до 200 девушек.

«Он продает сотни девушек в Европу и США. Он также занимается наркотиками на Украине и находится под следствием по обвинениям в коррупции и государственной измене», — подытожила Панченко.

Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко
Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко

На ее расследование обратил внимание оппозиционный депутат немецкого Бундестага Клаус Эрнст, который выразил возмущение тем, что Европа финансирует страну с такими проблемами.

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)

Торговля органами и наркотиками

Бывший боксер, который долгое время пользовался уважением украинцев, оставался примерным семьянином в течение 26 лет. Его супруга Наталья родила ему двоих сыновей и дочь. Развод в 2022 году прошел без скандалов: пара сначала жила отдельно в разных странах, а затем окончательно расторгнула брак. Наталья комфортно обосновалась в Европе, позже переехав в Майами.

Тем временем сам Кличко получил власть и свободу действий. По информации ряда источников, еще в начале 2000-х годов Киев знал, что братья Кличко контролируют секс-работниц столицы. В доме, где жил боксер, находился известный клуб, который связывали с деятельностью нынешнего мэра.

Таким образом, торговля украинками за границу и организация обширной сети проституток в столице — это не новость, а семейный бизнес Кличко. Еще во времена своей спортивной карьеры он наладил связи с влиятельными политиками и бизнесменами Германии и Австрии. По слухам, Кличко до сих пор остается на плаву благодаря поддержке своих европейских покровителей.

Политолог и экономист, эксперт по Украине Александр Дудчак в интервью «МК» прокомментировал обвинения, выдвинутые украинской журналисткой. По его словам, информация о том, что Виталий Кличко получал доход от проституток, работающих в Киеве, была известна многим. Торговля «живым товаром» кажется новой темой для мэра.
«И это тоже не секрет. Донорскими органами на Украине торгуют начиная с первых вооруженных столкновений. Ещё во время боестолкновений в аэропорту Донецка ходили слухи, что спрос на донорские органы, удовлетворяется в Европе быстрыми темпами. Сейчас для этого бизнеса на Украине нет препятствий — идёт торговля и живым товаром, и разобранным. Никакого контроля нет и всё крышуется международной мафией, срощенной с официальными кругами многих западных стран. Удивляться не приходится», — прокомментировал разоблачения Дудчак.
Читайте также:

«Он ее уничтожил»: как жена Кличко из США потеряла дочь, стала наркоманкой и лишилась карьеры

В Международной ассоциации спорта мэра Киева Кличко назвали больным на голову

«Неплохие деньги», наркотики и секс с состоятельными мужчинами: Эскортница поделилась, что скрывается за успешной жизнью в ОАЭ
#торговля
#сша
#наркотики
#деньги
#секс
#эксперт
#бизнес
#европа
#журналисты
#фото
#клуб
#власть
#развод
#брак
#спрос
#интервью
#политолог
#расследование
#депутат
#информация
#киев
Польский премьер Туск отправил замглавы МИД Шейну в отпуск из-за алкоголизма
25 марта 2025, 17:13

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отпуск заместителя главы министерства иностранных дел республики Анджея Шейну. Причиной стало признание последнего в алкоголизме.
Об этом глава польского правительства сообщил руководителю внешнеполитического ведомства страны Радославу Сикорскому, передаёт «Польское радио».

«Моя цель не состоит в оценке, обвинениях или критических замечаниях но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах», — поручил глава кабинета министров.

Кроме того, была инициирована внутренняя проверка на предмет того, чтобы выяснить, мог ли злоупотребляющий алкоголем чиновник МИД иметь доступ к информации повышенной секретности.

Ранее Анджей Шейна признался в алкоголизме на фоне участившихся обвинений в появлении в нетрезвом виде на публичных мероприятиях. Он также принёс извинения всем, кому его пагубная привычка причинила неудобства.

Читайте также:

Доктор Мясников призвал регулярно употреблять алкоголь для здоровья

«Странная история»: Нарколог оценил инициативу Госдумы запретить продажу алкоголя по воскресеньям

«Был зрелым в вопросах любви»: министр образования родила от 15-летнего подростка и затребовала с него алименты
#проверка
#отпуск
#радио
#мид
#страны
#польша
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись прислушаться к России
25 марта 2025, 16:20

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Джозеф Байден совершил колоссальную ошибку, когда бесконечно продолжал настаивать на членстве Украины в НАТО. Тем самым он отказался прислушаться к мнению России по этому поводу и создавал для неё угрозы.
Об этом в интервью «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что совершенно неприемлемо было со стороны главы администрации Белого дома игнорировать мнение Москвы, которая не раз заявляла о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток.

«Тем самым Байден создал для нас неприемлемые угрозы», — сказал глава российского МИД.

Лавров также добавил, что без помощи западных союзников, без вооружений, которые отправляют Киеву Франция и Великобритания, Украина уже давно была бы разгромлена. В заключение европейские государства, которые хотят отправить на Украину миротворцев, министр назвал «мечтателями», доказавшими свою несостоятельность.

Читайте также:

Лавров сравнил действия Запада против России с желаниями Наполеона и Гитлера

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров между РФ и США

Вырос в деревне, строил Останкинскую телебашню, написал гимн МГИМО: Сергею Лаврову 75 лет, как живет министр и его семья
#франция
#сергей лавров
#мид
#украина
#министр
#великобритания
#байден
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров сравнил действия Запада против России с желаниями Наполеона и Гитлера
25 марта 2025, 14:33

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение является желанием Наполеона и Гитлера, что страна уже проходила. Об этом политик высказался в беседе с «Первым каналом».
Министр указал на попытки западных государств сдержать Россию и нанести ей поражение. Лавров также вспомнил, как кто-то из политиков выразил желание унизить президента России Владимира Путина.

По словам главы МИД, Россия уже неоднократно проходила через это, поскольку у Наполеона и Гилера были аналогичные цели. В своё время они завоевали всю Европу, чтобы добиться этих целей, а теперь для этого мобилизован весь Евросоюз.

Читайте также:

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров между РФ и США

Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Лавров 25 марта поделится аспектами переговоров России и США
#сергей лавров
#мид рф
#россия
#сша
#министр
#евросоюз
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле заявили, что итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде не обнародуют
Песков: итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде не будут опубликованы
25 марта 2025, 14:29

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать», — заявил Песков журналистам.

Он уточнил, что в Москве сначала проанализируют доклады об итогах переговоров, и только после этого появится понимание в некоторых вопросах.

По словам Пескова, российско-американские контакты продолжатся.

В Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями, которые продлились более 12 часов. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Читайте также:

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров между РФ и США

Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде
#сша
#фсб
#песков
#лавров
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Попали под колесо Трампа»: стало известно, какая судьба ждет Гренландию
Политолог Межевич: США пытаются переподчинить территорию Гренландии
25 марта 2025, 12:56

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

США пытаются переподчинить территорию Гренландии, юридически принадлежащей Королевству Дании, но которая не имеет равной Вашингтону политической силы. Об этом заявил политолог и экономист Николай Межевич, комментируя слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Штаты готовы взять остров под свой контроль, «не взирая на вопли европейцев».
«Последние пятьсот лет Дания только и делает, что теряет свои территории и политическое влияние. Более того в датской философской и политологической мысли этот момент присутствует. Датчане характеризуют его как «размен территориального могущества на спокойную жизнь». До определенного момента у датчан это получалось. Получалось до тех пор, пока они не попали под колесо Трампа», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь политолог Павел Фельдман прокомментировал другую точку интересов США — Ближний Восток. В разговоре с «Известиями» аналитик пояснил, что эскалация вокруг Ирана будет только нарастать и Штаты могут атаковать его ядерные объекты. Он отметил, что Вашингтон будет давить на Тегеран экономически, пытаясь продавить отказ от ядерной программы. Однако, считает политолог, такая политика вряд ли возымеет эффект.
«Он попытается заключить с Ираном сделку при посредничестве России. Каким бы ни оказался итоговый результат закулисного торга, американское руководство попытается продать обществу его как очередную победу своего президента. Ну а Иран продолжит наращивать свой военный потенциал», — указал Фельдман.
Читайте также:

Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

The Economist: РФ получит от США доступ к технологиям в случае снятия санкций

Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах
#сша
#эксперт
#дом
#политика
#жизнь
#политолог
#иран
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате