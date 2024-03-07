В машине на подмосковной трассе нашли почти полкило наркотиков

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Около 500 граммов синтетических наркотиков обнаружили подмосковные полицейские в машине 25-летнего приезжего из Ставропольского края, сообщает областной главк МВД.
«Автомобиль остановили для досмотра на 111-м км трассы М4 «Дон». На заднем сидении полицейские обнаружили свёрток с порошком массой более 440 граммов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.Водитель рассказал, что он забрал наркотик из схрона в лесополосе около города Ногинска.
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