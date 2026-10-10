«Решил принять удар на себя»: Пес спас человека от медведя

10 октября 2026, 11:50

На Чукотке пес спас человека от медведя

Фото: istockphoto/USO

Работник оленеводческой бригады на Чукотке Павел выжил после нападения бурого медведя благодаря своей собаке. Пес прогнал хищника, который набросился на мужчину во время отдыха на сопке. Об этом пострадавший рассказал РИА Новости.





Инцидент произошел на прошлой неделе. Бригада «Возрождение» находится примерно в 250 километрах от села Конергино муниципального округа Эгвекинот.



По словам Павла, он наблюдал за местностью в бинокль, когда услышал лай собаки. Обернувшись, мужчина увидел медведицу, которая бежала к нему со склона. Сначала он попытался убежать, но затем остановился и решил не сопротивляться нападению.





«Подумал: «Зачем убегать?». Остановился и решил принять удар на себя: что будет, то будет», — добавил собеседник.