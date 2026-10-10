«Решил принять удар на себя»: Пес спас человека от медведя
На Чукотке пес спас человека от медведя
Работник оленеводческой бригады на Чукотке Павел выжил после нападения бурого медведя благодаря своей собаке. Пес прогнал хищника, который набросился на мужчину во время отдыха на сопке. Об этом пострадавший рассказал РИА Новости.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Бригада «Возрождение» находится примерно в 250 километрах от села Конергино муниципального округа Эгвекинот.
По словам Павла, он наблюдал за местностью в бинокль, когда услышал лай собаки. Обернувшись, мужчина увидел медведицу, которая бежала к нему со склона. Сначала он попытался убежать, но затем остановился и решил не сопротивляться нападению.
«Подумал: «Зачем убегать?». Остановился и решил принять удар на себя: что будет, то будет», — добавил собеседник.Хищник вцепился мужчине в бедро и оставил два прокола от зубов, не задев мышцы и кости. Отогнать медведицу помогла собака, которая оставалась рядом с хозяином. Специально пса не обучали защищать людей от хищников. По его словам, животное уже неоднократно встречало медведей и самостоятельно научилось отгонять их.
Сейчас пострадавший проходит лечение и ожидает результатов анализов. По его словам, рана постепенно затягивается.
Мужчина рассказал, что раньше не раз встречал медведей, в том числе на близком расстоянии, однако с нападением столкнулся впервые. Он подчеркнул, что весной хищники иногда проявляют агрессию из-за голода, поэтому в этот период оленеводы стараются брать с собой оружие. Летом, когда появляется трава, медведи переходят на растительную пищу и обычно меньше беспокоят людей. В этот раз Павел не ожидал нападения и не предполагал, что встреча с хищником закончится травмами.