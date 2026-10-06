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«Ничего на свете лучше нету»: медведь напугал туристов на юге России

Медведь напугал туристов в Сочи, пока те снимали видео на Красной Поляне
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Медведь внезапно появился на дороге перед туристами, снимавшими видео для блога на Красной Поляне в Сочи. Кадры с животным распространил Telegram-канал Shot.



Группа друзей решила записать ролик и исполнить известную песню «Ничего на свете лучше нету». Во время съемки позади туристов неожиданно появился крупный медведь.

Сначала отдыхающие попытались убежать от хищника, однако затем остановились и начали снимать его на видео и фотографировать. Судя по опубликованным кадрам, медведь некоторое время находился поблизости, после чего направился в сторону леса и скрылся.

Ранее медведь выкопал тело покойницы из могилы. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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