«Ничего на свете лучше нету»: медведь напугал туристов на юге России

06 октября 2026, 21:50

Медведь напугал туристов в Сочи, пока те снимали видео на Красной Поляне

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Медведь внезапно появился на дороге перед туристами, снимавшими видео для блога на Красной Поляне в Сочи. Кадры с животным распространил Telegram-канал Shot.