17 ноября 2026, 06:50

Отключение электроэнергии зафиксировали в 31 населённом пункте Алтая

Фото: iStock/zhengzaishuru

В Солонешенском районе Алтайского края из-за аварии без электричества остались 31 населённый пункт. Информацию об этом распространило агентство ТАСС.