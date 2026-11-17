Республика на юге России осталась без электричества
В Солонешенском районе Алтайского края из-за аварии без электричества остались 31 населённый пункт. Информацию об этом распространило агентство ТАСС.
Как пояснили в пресс‑службе ГУ МЧС по региону, причиной перебоев стал обрыв на линии электропередачи. В ведомстве уточнили, что сообщение об аварийном отключении линии 110 кВ поступило от ЕДДС Солонешенского района 17 ноября 2026 года в 06:45 (02:45 мск).
Для возможных нужд подготовлены пункты временного размещения (ПВР) и резервные источники питания. Восстановлением электроснабжения занимаются 12 специалистов с привлечением трёх единиц техники. При этом силы МЧС России в работах не задействованы.
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