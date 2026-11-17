Полиция и волонтёры ищут пропавшую в Туве девочку
В Туве продолжаются поиски 15‑летней девочки, которая пропала почти двое суток назад. Об этом проинформировала пресс‑служба МВД республики.
По данным полиции, разыскивается несовершеннолетняя 2011 года рождения. Девочка покинула дом в селе Кызыл‑Мажалык 14 ноября, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
К поисковой операции подключились не только полицейские, но и волонтёры. В региональном отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Тувы «Саяныспас» сообщили, что пока нет сведений ни об одежде, в которой была подросток, ни о возможном направлении её пути.
Ранее стало известно о пропаже инженера из России на территории Грузии. 13 ноября мужчина вышел из дома на прогулку и не вернулся.
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