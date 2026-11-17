17 ноября 2026, 06:41

Фото: iStock/BrianAJackson

37-летний Кайл Ховард убил свою супругу Кили Аспиналл. Как пишет издание Rochdale Daily, его признание прозвучало 16 ноября в Королевском суде Манчестера, где в этот день должно было стартовать разбирательство.