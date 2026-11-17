В Великобритании мужчина зарезал супругу и спрятал её тело под кроватью
37-летний Кайл Ховард убил свою супругу Кили Аспиналл. Как пишет издание Rochdale Daily, его признание прозвучало 16 ноября в Королевском суде Манчестера, где в этот день должно было стартовать разбирательство.
Примечательно, что до начала заседания мужчина отрицал причастность к преступлению. Однако ещё в день задержания он сообщил правоохранителям о содеянном.
Согласно данным полиции Большого Манчестера, Ховард позвонил в службу около 16:00 25 мая и признался, что двумя днями ранее нанёс жене смертельное ножевое ранение в их доме в Рочдейле. Мужчина пояснил следователям, что решился на звонок после того, как в квартире стал ощущаться характерный трупный запах. Прибыв на место, полицейские обнаружили тело Кили Аспиналл под кроватью и задержали подозреваемого. Когда на место прибыли медики, Ховард вновь подтвердил, что женщина мертва уже двое суток.
После задержания мужчина несколько дней находился в больнице — ему требовалось лечение из‑за инфекции руки. 1 июня его вновь поместили под стражу, а спустя сутки, 2 июня, официально предъявили обвинение в убийстве. Окончательный приговор суд вынесет 18 ноября.
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