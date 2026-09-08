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В Киеве мужчина десятки раз выстрелил в директора клиники

МВД: В Киеве мужчина десятки раз выстрелил в директора клиники, его задержали
Фото: istockphoto/Helios8

В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу у входа в клинику репродуктологии в Святошинском районе. Жертвой нападения стал 71-летний директор медучреждения, в которого злоумышленник выпустил более 20 пуль с близкого расстояния, сообщили в полиции.



Инцидент произошел 3 сентября. Пострадавший получил множественные огнестрельные ранения, и его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

Правоохранители оперативно провели спецоперацию по задержанию стрелка. В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дополнительные подробности обещают предоставить позднее.

Ранее стрельба произошла на западе Москвы. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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