08 сентября 2026, 23:01

МВД: В Киеве мужчина десятки раз выстрелил в директора клиники, его задержали

Фото: istockphoto/Helios8

В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу у входа в клинику репродуктологии в Святошинском районе. Жертвой нападения стал 71-летний директор медучреждения, в которого злоумышленник выпустил более 20 пуль с близкого расстояния, сообщили в полиции.