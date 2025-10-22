Под Ханты-Мансийском автобус с 16 пассажирами попал в ДТП, есть погибшие
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск перевернулся автобус с пассажирами. Подробности сообщает Telegram-канал Ural Mash.
В результате ДТП девять человек получили травмы, а двое пассажиров погибли. По предварительной информации, водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось.
В момент аварии в автобусе находились 16 человек. Для оказания помощи к месту происшествия направили девять бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
