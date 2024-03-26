Рецидивист из Иркутска забрал у подмосковной пенсионерки более 4,5 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали в Иркутске 27-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в мошенничестве. Жертвой преступления стала 68-летняя жительница Домодедова, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, некто позвонил женщине на мобильный и назвал себя сотрудником сайта госуслуг. Он рассказал, что из-за сбоя, якобы произошедшего в личном кабинете, она может потерять свои сбережения. Чтобы сохранить их, все средства нужно срочно снять и отдать курьеру, который положит их на «безопасный» банковский счёт», — говорится в сообщении.Женщина поверила в эту легенду, сняла деньги и передала их курьеру, с которым встретилась рядом с одном из домов на Каширском шоссе.
Сейчас полиция разыскивает соучастников задержанного, а также проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.
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