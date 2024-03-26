Бастрыкин раскрыл, от чего погибло большинство людей в «Крокусе»

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При теракте в «Крокусе» погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений, 45 – от пожара. Такие данные привёл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».
«Погибли на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях. От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — два человека. В результате пожара — от воздействия высокой температуры и от продуктов горения — погибло 45 человек», — доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.
Он также добавил, что ранены 182 человека.
В больницах Москвы до сих пор остаются 70 человек, пострадавших в результате теракта. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, девять пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Элина Позднякова