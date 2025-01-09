Клуб в Якутске оштрафован на 250 000 рублей за вечеринку с трансгендерными артистами

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Ночной клуб в Якутске был оштрафован на 250 тысяч рублей после проверки, проведенной полицией в связи с выступлением трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда на новогодней вечеринке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Якутии.
Власти города обратились в прокуратуру и полицию после получения жалоб на мероприятие, после чего полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении владельцев клуба. В суде представители клуба частично признали свою вину, однако не согласились с обвинением в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Якутский городской суд признал ООО «Джинлун» виновным по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Суд назначил клубу административный штраф в размере 250 000 рублей.
Ранее судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета России Марату Тамбиеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Якутский городской суд признал ООО «Джинлун» виновным по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Суд назначил клубу административный штраф в размере 250 000 рублей.
Ранее судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета России Марату Тамбиеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова