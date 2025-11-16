Достижения.рф

Рецидивист открыл огонь по семье с ребенком в Алагире

Фото: iStock/ipopba

Семья в центре Алагира в Северной Осетии стала жертвой нападения рецидивиста, применившего пневматическое оружие. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.



На улице Коста Хетагурова произошла внезапная ссора между двумя мужчинами в возрасте 30 и 28 лет. Причины конфликта пока не установлены.

Тридцатилетний участник происшествия вышел из машины и направился к своему оппоненту, который держал на руках малолетнего ребёнка, а рядом находилась женщина. В результате завязалась драка, в ходе которой прозвучали выстрелы.

Пострадавшему молодому человеку врачи оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Агрессор, ранее судимый, задержан сотрудниками полиции. Пневматический пистолет, использованный в конфликте, изъяли. По предварительным данным, женщина с ребёнком не получили травм.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0