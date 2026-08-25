Под Одинцово белый автомобиль с ребёнком за рулём двигался по трассе
На трассе под Одинцово ребёнок управлял белым седаном. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Участники дорожного движения заметили автомобиль, водитель которого вызвал подозрения: легковушка двигалась медленнее основного потока и постоянно меняла полосу, периодически виляя по дороге. На пассажирском сиденье рядом с рулевым колесом находился взрослый мужчина.
Сначала свидетели предположили, что за рулём сидит человек очень низкого роста. Однако, поравнявшись с машиной, они разглядели, что транспортным средством управляет ребёнок. Убедившись в этом, очевидцы не стали ждать развития ситуации, а сразу сообщили в Госавтоинспекцию и оформили официальное заявление о случившемся.
Читайте также: