Рецидивист проник в подмосковную квартиру, украл ключи и угнал машину

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Иномарку стоимостью более 950 тысяч рублей в Шатуре, полиции удалось поймать угонщика и вернуть похищенное, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявила 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что её машину угнали с неохраняемой стоянки на улице Клары Цеткин. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 47-летний ранее судимый местный житель», — говорится в сообщении.Следствие установило, что злоумышленник обнаружил незапертую дверь в одной из квартир, проник в неё и украл ключи от машины, а после открыл автомобиль, сел в него и уехал. Полицейские смогли найти угнанную иномарку и вернули её пострадавшей.
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