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Пьяные россияне открыли стрельбу из окна квартиры и были задержаны

В Петербурге задержали двоих пьяных мужчин, стрелявших из автомата из окно
28 февраля 2024, 15:23
7713Photography

7713Photography

В Петербурге сотрудники СОБР Росгвардии задержали двоих местных жителей, которые стреляли из автомата из окна квартиры. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел ночью 28 февраля на проспекте Маршала Захарова, 22, корпус 1. Резервная группа СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии совместно с полицейскими выяснили, из какой квартиры велась стрельба, после чего сотрудники отряда вскрыли дверь и задержали 38-летнего и 39-летнего мужчин, которые находились в состоянии опьянения.

«Из квартиры изъят предположительно светозвуковой автомат СХ-АК-103 7,62х39. Задержанные переданы сотрудникам полиции. В результате задержания пострадавших нет», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Алтае мужчина хотел устроить теракт в День города, замаскировав бомбу грибами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#стрельба
#квартиры
#инцидент
#сотрудники
#захарова
#задержание
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Голубев: В квадрокоптере, найденном на территории школы, не было взрывчатки
28 февраля 2024, 15:36

Фото: iStock/valio84sl

В квадрокоптере, который обнаружили на территории школы в Ростове-на-Дону, взрывоопасных веществ найдено не было, об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
Напомним, днём 28 февраля во дворе ростовской школы №54 обнаружили беспилотный летательный аппарат. Всех учащихся и персонал учебного учреждения экстренно эвакуировали из здания.

Территорию, на которой обнаружили устройство, оцепили. К месту происшествия прибыли правоохранители и взрывотехники.

«Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили», — сообщил губернатор Ростовской области в своём Telegram-канале.

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#школа
#беспилотник
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СК завёл дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии в Москве
28 февраля 2024, 15:08

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве возбудили уголовное дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии, об этом сообщает Следственный комитет столицы в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 16 февраля 2024 года 35-летнему мужчине провели пластическую операцию в одной из частных клиник столицы. Пару дней спустя он почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Там он впал в кому, после чего скончался.

«В настоящее время следователями столичного СК проводится обыск в данной клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», — подчеркнули в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть".

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#москва
#следственный комитет
#операция
#смерть
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Подмосковная прокуратура выясняет причины смерти подростка со сгоревшим телефоном в руке
28 февраля 2024, 14:59

Фото: Istockphoto / Ivan Marjanovic

Тело подростка нашли в среду утром в посёлке Зелёный Богородского городского округа. В руке у него был оплавленный сотовый телефон, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«В квартире бабушки обнаружен труп её несовершеннолетнего внука 2006 года рождения. По имеющейся информации, на теле подростка замечены термические ожоги, а в руке обнаружен оплавленный мобильный телефон. Проведение прокурорской проверки поручено Ногинской городской прокуратуре», – говорится в сообщении.
Как отметили в надзорном ведомстве, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению взрослыми родительских обязанностей.

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#московская область
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#ногинск
#прокуратура
#смерть
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В Красноярске тренер по волейболу избил детей палкой за плохое поведение
28 февраля 2024, 14:55

Фото: iStock/Irina_Geo

В Красноярске тренер по волейболу избил двух второклассников палкой за непослушание, об этом сообщает «ТВК» со ссылкой на слова родителей пострадавших.
По информации СМИ, инцидент произошёл в школе №159 около двух недель назад.

Как рассказала мать одного из пострадавших мальчиков, он вместе с другом играл в мяч перед занятием. Тренер отдал команду к построению, однако, второклассники его не расслышали. Тогда мужчина вывел мальчиков в коридор и нанёс им удары палкой.

«Это был какой-то спортивный инвентарь. Затем он взял моего сына за ухо и оттащил в угол. Спустя какое-то время началась тренировка», — рассказала женщина.

По её словам, они с супругом связались с тем самым тренером, который заявил, что нанёс детям побои в воспитательных целях.

Семья написала заявление в полицию.

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#тренер
#избиение
#дети
#полиция
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Море выбросило на берег череп огромного морского существа
Sacramento Bee: в Калифорнии нашли череп, превосходящий по длине рост человека
28 февраля 2024, 14:41

Фото: istockphoto / oporkka

На берегу моря в 145 километрах от американского города Сан-Франциско в Калифорнии, обнаружили череп огромного морского существа. Об этом передает The Sacramento Bee.
Очевидцы опубликовали в интернете фотографии, на которых можно заметить, что длина черепа больше, чем рост человека и составляет не менее двух метров.

Специалисты из Музея естественной истории в Санта-Круз считают, что это кость кита, предварительно, выброшенного морем в октябре прошлого года. По словам Роберта Боссенекера, главного палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра, эта кость могла принадлежать синему киту или финвалу.

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#специалисты
#сша
#море
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Экс-сотрудника ФСБ задержали за вымогательство у российской компании
РБК: СК задержал бывшего сотрудника ФСБ по делу о вымогательстве у Merlion
28 февраля 2024, 14:28

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники СК задержали бывшего сотрудника управления «М» ФСБ Антона Каурова, который может быть причастен к вымогательству средств у руководителей компании Merlion. Об этом информирует РБК, ссылаясь на собственные источники.
Подозреваемый работал в одном из управлений службы, которая курирует работу судов и правоохранительных органов. Сейчас задержанный находится на допросе у следователей.

«Фамилия этого человека появилась в материалах дела после допросов других фигурантов», — сказано в публикации.
По данным СК, фигуранты требовали 5 миллиардов рублей у руководителей Merlion за завершение следствия.

Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#компании
#сотрудники
#ск
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В Петербурге врач скорой помощи выбила из рук пациента пистолет
28 февраля 2024, 14:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге женщина-врач приехала на вызов к пьяному пациенту и смогла самостоятельно обезоружить его, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент случился на Тихорецком проспекте.

На помощь к мужчине, который лежал без сознания на лестничной площадке, прибыла бригада скорой. Врачи растолкали пациента и повели его к автомобилю. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По дороге к машине он вытащил из штанины пистолет, который ловко выбила из его рук женщина-врач.

К месту происшествия прибыла полиция, которая обнаружила у пьяного пациента страйкбольную гранату.

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#санкт-петербург
#скорая помощь
#пистолет
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В Шаховской задержали угонщиков снегохода за 500 тысяч рублей
28 февраля 2024, 14:19

Фото: Istockphoto / IgorTsarev

Сотрудники полиции из Шаховской задержали подозреваемых в краже снегохода. Подробности сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 66-летнего москвича о том, что из его гаража, расположенного в деревне Городково, похитили снегоход отечественного производства. Сумму ущерба он оценил в 500 тысяч рублей. Через некоторое время полицейские установили и задержали по подозрению в совершении преступления 29-летнего жителя Тверской области и его ранее судимого 37-летнего земляка», – пояснила Петрова.
Как выяснилось, злоумышленники похитили снегоход, проникнув в гараж через взломанное гвоздодером окно и открыв ворота изнутри. Имущество вернули владельцу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Волоколамский городской суд отправил фигурантов под стражу.

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На станции Апрелевка сошла с рельсов электричка

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#угон
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#преступление
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#подмосковье
#московская область
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На станции Апрелевка сошла с рельсов электричка
28 февраля 2024, 13:58

Фото: Фотобанк МО / Антон Чернов

В Подмосковье сошла с рельсов электричка. Обошлось без пострадавших, сообщили в компании МЖД.
«На станции Апрелевка произошёл сход колёсных пар в середине состава электрички. Пострадавших нет, задерживаются пригородные поезда», – отметили в компании.
Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, ЧП вызвано проблемами со стрелкой.

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#подмосковье
#московская область
#электричка
#авария
#апрелевка
#мжд
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