Пьяные россияне открыли стрельбу из окна квартиры и были задержаны

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В Петербурге сотрудники СОБР Росгвардии задержали двоих местных жителей, которые стреляли из автомата из окна квартиры. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел ночью 28 февраля на проспекте Маршала Захарова, 22, корпус 1. Резервная группа СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии совместно с полицейскими выяснили, из какой квартиры велась стрельба, после чего сотрудники отряда вскрыли дверь и задержали 38-летнего и 39-летнего мужчин, которые находились в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось, что Алтае мужчина хотел устроить теракт в День города, замаскировав бомбу грибами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Из квартиры изъят предположительно светозвуковой автомат СХ-АК-103 7,62х39. Задержанные переданы сотрудникам полиции. В результате задержания пострадавших нет», — отмечается в публикации.
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Алина Юрчак