Рецидивист украл из подмосковного гаража инструменты для ремонта холодильников

62-летнего ранее судимого жителя Мурманской области задержала полиция по подозрению в краже из гаража в Клину, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина подобрал ключ от гаража, расположенного в Банном проезде, и похитил оттуда электроинструменты и различные технические средства для обслуживания и ремонта холодильного оборудования. Украденное он сложил в машину и уехал», — говорится в сообщении.Вычислить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по месту его временного проживания — в частном доме в Тверской области. Похищенные вещи были найдены там же — на приусадебном участке Задержанный рассказал, что собирался продать украденное и потратить деньги на личные нужды.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража», по которой его судили и ранее, и отпустили под подписку о невыезде.
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