Женщина узнала об изменах мужа и отключила его от системы жизнеобеспечения

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В Китае женщина решила отомстить мужу за измену и попросила медиков не реанимировать его. Об этом информирует South China Morning Post.
Уточняется, что 38-летний мужчина находился в браке, однако при этом на протяжении десяти лет жил с любовницей. Когда он находился дома у возлюбленной, у него произошло кровоизлияние в мозг. Любовница привезла мужчину в больницу, а позже скрылась, когда врачам потребовалось ее согласие на хирургическое вмешательство.
Спустя некоторое время к пострадавшему приехала другая женщина — его жена. Ей рассказали, что ее супруг впал в кому и, скорее всего, не переживет дорогостоящую операцию. Узнав об этом, женщина попросила отключить ее мужа от системы жизнеобеспечения.
Женщина заявила, что ее муж долгое время изменял ей и перестал оказывать финансовую поддержку. Из-за такого отношения она потеряла к мужчине всю любовь.
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Спустя некоторое время к пострадавшему приехала другая женщина — его жена. Ей рассказали, что ее супруг впал в кому и, скорее всего, не переживет дорогостоящую операцию. Узнав об этом, женщина попросила отключить ее мужа от системы жизнеобеспечения.
Женщина заявила, что ее муж долгое время изменял ей и перестал оказывать финансовую поддержку. Из-за такого отношения она потеряла к мужчине всю любовь.
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Екатерина Коршунова