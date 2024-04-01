Reuters: генерал КСИР погиб при ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии

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Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности.
Отмечается, что Иранское государственное информационное агентство Fars также проинформировало о гибели Захеди. По данным РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому, который находился рядом с посольством Ирана в Дамаске.
При этом здание дипломатического ведомства также получило повреждения. Сообщается, что в результате данной атаки два человека погибли.
Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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При этом здание дипломатического ведомства также получило повреждения. Сообщается, что в результате данной атаки два человека погибли.
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Екатерина Коршунова