В Москве прошла церемония прощания с академиком Велиховым

РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Церемония прощания с академиком, выдающимся учёным в области термоядерного синтеза Евгением Велиховым состоялась 9 декабря в Доме учёных имени Александрова НИЦ «Курчатовский институт», после академика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Как сообщает газета «Известия», на похоронах присутствовали президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор НИЦ Марат Камбалов, вице-президенты Российской академии наук (РАН) Владислав Панченко и Сергей Алдошин. Проститься с Велиховым приехали и другие академики РАН, а также кораблестроители и моряки-подводники.
Отпевание прошло по православному обряду. Велихова похоронили с воинскими почестями рядом с могилами актрисы Веры Васильевой, полярного исследователя и российского учёного-географа Артура Чилингарова и бывшего главы РАН Владимира Фортова.
О смерти учёного стало известно 5 декабря. Велихов являлся научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. В 1977—1996 гг. он был вице-президентом Академии наук СССР, а затем и Российской академии наук.
Кроме того, Евгений Велихов является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации и обладатель многих других государственных наград.
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Отпевание прошло по православному обряду. Велихова похоронили с воинскими почестями рядом с могилами актрисы Веры Васильевой, полярного исследователя и российского учёного-географа Артура Чилингарова и бывшего главы РАН Владимира Фортова.
О смерти учёного стало известно 5 декабря. Велихов являлся научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. В 1977—1996 гг. он был вице-президентом Академии наук СССР, а затем и Российской академии наук.
Кроме того, Евгений Велихов является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации и обладатель многих других государственных наград.
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Анастасия Ларина