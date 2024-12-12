Reuters:: в Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту

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В Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту. Об этом пишет агентство Reuters.
По предварительной информации, в списке утонувших значится два человека. Происшествие случилось к югу от тунисского города Шебба.
Агентство ссылается британскую компанию Ambrey. Она занимается вопросами безопасности на воде. Дополнительной информации о происшествии пока нет.
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