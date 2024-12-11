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В Ливане растерзали водителя автобуса за портрет Насраллы

Фото: РИА Новости/Абед Абделькадер

Фото: РИА Новости/Абед Абделькадер

В Ливане толпа агрессивных людей растерзала водителя автобуса. Причиной стало то, что на лобовом стекле они увидели закреплённый портрет Хасана Насраллы.
Об этом в своём телеграм-канале написал политический консультант Игорь Дмитриев. Он подчеркнул, что напавшие на мужчину люди были суннитами и предположил, что «Хезболлу» из Ливана будут «выкорчёвывать» любыми методами.

Инцидент произошёл в регионе Бекаа. Во время проезда через Мадждаль-Анджар агрессивно настроенные люди увидели на лобовом стекле автобуса портрет политического лидера шиитского движения «Хезболла». Разъярённая толпа вытащила мужчину из автобуса. Водителя жестоко избили, ударили ножом и оставили истекать кровью.



В период войны с Израилем 2006 года и после нее Насралла стал культовой фигурой среди многих ливанцев. В Бейруте и других городах проходили митинги в его поддержку, его имя стали давать новорожденным детям, а улицы заполнились символикой с его изображениями. Эти явления подчеркивают глубокое влияние Насраллы на ливанское общество и его статус как символа национального сопротивления.

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#общество
#инцидент
#люди
#ливан
#хезболла
Жительница Вологодчины избила мужа кочергой
11 декабря 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

В городе Никольск Вологодской области местная жительница признана виновной в нанесении телесных повреждений своему супругу. Она избила мужа кочергой.
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональных судов. Инцидент произошёл в ноябре нынешнего года. 63-летняя россиянка распивала спиртные напитки вместе со своим 69-летним супругом. Как часто бывает во время подобных застолий, между собутыльниками возникла ссора. Женщина обвинила мужа в том, что он без спроса взял деньги из семейной копилки. Тогда она схватила кочергу и нанесла супругу не менее десяти ударов по разным частям тела.

Позже выяснилось, что деньги женщина взяла сама. Действия жительницы Вологодской области квалифицированы по статье «Побои». Избитый муж простил свою грозную супругу. Однако суд признал её виновной и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей. Так что денег она всё-таки лишится.

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В Томской области водитель автобуса сбил подростка и отвёз его в школу
11 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/ Igor Vershinsky

В Томской области водитель автобуса сбил подростка 2008 года рождения, который шёл в школу, после чего посадил его в салон и отвёз его на уроки. Видео ДТП опубликовал Телеграм-кканал «Регион-70 Томск».
«Северск, пересечение улиц Горького и Первомайская опять сбили ребенка, который шел в школу. Вместо того чтобы вызвать ГАИ, водитель посадил мальчика в автобус, провез вокруг и довез до школы №76», — отмечалось в сообщении.

На видео как мальчик стоит на пешеходном переходе и пропускает две машины, потом начинает переходить дорогу, когда его сбивает микроавтобус.

Очевидцы поделились, что следом водитель якобы посадил подростка в салон автобуса и довёз до школы, в которой учится мальчик. По информации канала, серьёзных травм ученик не получил, он «отделался легким испугом и небольшими ссадинами на коленях».

Потом подросток обратился в медицинское учреждение для оказания помощи.

На данный момент полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

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Изнасиловал и вколол наркотики: педофилу, издевавшемуся 3 часа над 9-летней девочкой, вынесли приговор
Красноярский педофил, накачавший ребенка наркотиками, получил пожизненное
11 декабря 2024, 17:51

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске 11 декабря вынесли приговор Владиславу Харлашину, изнасиловавшему и накачавшему девятилетнюю девочку наркотиками. Извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Преступнику предъявили несколько обвинений: нарушение неприкосновенности жилища, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, насильственные действия сексуального характера, а также использование несовершеннолетнего в целях изготовления порноматериалов. Подробности дела — в материале «Радио 1».

Воспользовался добротой девочки

Ужасающее преступление было совершено еще 3 ноября 2023 года в жилом доме на улице Ключевской. Находясь в состоянии наркотического опьянения, Владислав увидел на улице девочку. Мужчина подошел к ней и попросил воды. Они поднялись на лифте в квартиру, Харлашин зашел в туалет, дополнительно употребил и напал на девочку. Негодяй изнасиловал ребенка, сняв преступление на телефон, сообщили в пресс-службе регионального СК

В какой-то момент девочке поступил звонок от матери. Неадекват приставил нож к третьекласснице, угрожая расправой. Затем этого он сделал ей три инъекции с наркотиком. Школьница завила, что с минуты на минуту должна вернуться ее сестра — педофил испугался и сбежал.

На момент совершения злодеяний Владислав имел непогашенные судимости за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних» в 2008 году и за грабеж в 2019 году. В последнем деле преступник отнял телефон у мальчика, а также снял с него штаны и нижнее белье.

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«Ничего сверхстрашного не сделал»

В заключении комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы указано, что подсудимый страдает от наркотической зависимости и психического расстройства в форме педофилии.

Дело поддержал прокурор региона Роман Тютюник, указав на особую жестокость в действиях мужчины. Он также настаивал на пожизненном заключении. В свою очередь, в ходе допроса обвиняемый не признавал вину, утверждая, что «ничего сверхстрашного не сделал»

Суд признал Харлашина виновным. Помимо колонии и лечения от педофилии, мужчина должен отдать родственникам пострадавшей один миллион рублей. Стоит отметить, что это первый в регионе пожизненный приговор не за убийство.
Фото: istock / Elena Horrmann

В ходе оглашения приговора Харлашин скрывал лицо за черным капюшоном. Негодяй демонстративно отвернулся и опустил голову, чтобы никто не мог его сфотографировать. Он лишь кивнул на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.

В зале суда присутствовали только правоохранители и корреспонденты, родственников или знакомых педофила не было.

Один из журналистов сказал извергу, что его девушка Екатерина «будет ждать мужчину из тюрьмы». Владислава спросили, хочет ли он передать ей какие-то слова, но он снова промолчал и продолжил смотреть в стену, игнорируя просьбу повернутся к людям.

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Полный пассажиров автобус перевернулся на трассе под Новосибирском
11 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/conejota

На трассе Р-254 под Новосибирском произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 289, столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся.
Автобус слетел с трассы под уклон и укатился метров на 15, сообщает телеграм-канал «112». В это время в салоне находились 45 пассажиров. Чудом обошлось без погибших. Удар смягчил глубокий снег, лежащий по обочинам дороги. По предварительным данным, травмы получили три человека — водитель и два пассажира. Медики бригады скорой уже оказали им помощь.

На месте работают врачи, сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства и подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям. Сотрудники ГИБДД выясняют детали происшествия.

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#автобус
#водитель
#травмы
#аварии
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#происшествия
#112
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Полиция Воронежа задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев
11 декабря 2024, 16:46

Фото: iStock/ Animaflora

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали подростков за поджоги по заказу наркоторговцев, сообщило МВД по области в своём Телеграм-канале.
Представители Министерства внутренних дел подчеркнули, что в сентябре ряд граждан обращались в полицию. Они передавали об уничтожении имущества. Трое подростков получали через мессенджер задания от наркоторговцев, которые говорили им поджигать двери квартир и калиток домов должников. За такое они получали от десяти до 15 тысяч рублей на крипто кошелёк.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего и двух 18-летних юношей. На допросе они признались в содеянном.

«Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Им грозит до пяти лет лишения свободы», — добавили представители Министерства внутренних дел Воронежской области.

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#сотрудники
#подростки
#воронежская область
#поджог
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Учёные в Австралии из-за халатности потеряли 320 флаконов со смертельным вирусом
11 декабря 2024, 16:32

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Более 300 образцов смертельного вируса Хендра было утеряно в государственной лаборатории Квинсленда (Австралия). Это произошло из-за халатного и расхлябанного отношения к своим обязанностям сотрудников научного учреждения.
Об этом инциденте сообщило информационное агентство АВС со ссылкой на министра здравоохранения Австралии Тима Николлса. По его словам, потеря 323 образцов материалов исследования в лаборатории вирусологии произошла ещё в 2021 году. Помимо вируса Хендри, среди утерянных материалов были болезнетворные культуры лиссавируса и хантавируса.

Причиной этого стало серьёзное нарушение протоколов безопасности. Известно о пропаже стало только в августе 2023 года, когда сотрудники лаборатории не смогли объяснить, где находятся флаконы с вирусом. Как рассказал Николлс, вирусы просто поместили в работающую морозильную камеру без оформления каких-либо документов. В дальнейшем они могли быть изъяты из этого безопасного хранилища, просто утеряны либо каким-то другим образом не учтены.

Главный санитарный врач Австралии доктор Джон Джеррард сообщил, что риск для населения страны невелик. Дело в том, что указанные вирусы плохо выживают вне специально оборудованных камер с низкой температурой.

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#австралия
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В Башкирии суд назначил штраф мужчине из-за переписок его супруги с любовниками
11 декабря 2024, 16:23

Фото: iStock/ fizkes

В Башкирии суд приговорил местного жителя Айдара к судебному штрафу из-за переписок его жены Светланы с любовниками, сообщил Телеграм-канал Baza.
В 2023 году мужчина забрал из ремонта телефон жены и во время проверки функционирования гаджета, он обнаружил переписки Светланы с любовниками — в них она говорила о сексе с ними. Айдар узнал, что супруга изменяет ему уже десять лет и со злости прислал снимки экрана её чатов всем близким, чтобы показать им истинное обличье Светланы.

«Мне тогда не хватало секса. А сейчас всё есть и в меру», — говорилось в одном из сообщений женщины.

В результате инцидента супруги развелись. Через время Светлана подала на бывшего мужа заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни — из-за этого в отношении Айдара возбудили уголовное дело.

На суде Светлана попросила посадить бывшего супруга на два года, но вместо реального лишения свободы мужчине назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

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В Иркутске мать напала на педиатра из-за бахил
11 декабря 2024, 16:15

Фото: iStock/Tatiana Stepanishcheva

В Иркутске мать шестилетней девочки избила педиатра, которого она вызвала на дом из-за болезни ребёнка. Следователи начали проверку. Об этом сообщают в региональном управлении СК РФ.
Инцидент, по информации ведомства, произошёл 2 декабря. Причиной такого неадекватного поведения стало отсутствие бахил у врача.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга утыкал гвоздями голову и грудь 28-летнего мужчины. Поводом для такой суровой расправы послужила ревность.

Пострадавший чудом остался жив, сейчас он находится в реанимации.

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«Миша, где моё тело?»: Мать от имени мертвой дочери написала письмо убийце, надеясь на откровение
11 декабря 2024, 15:34

Фото: istock / MaYcaL

Убийцу 18-летней Екатерины Кузьминой и 25-летней Натальи Малаховой приговорили к пожизненному лишению свободы. Преступник уже отбывает наказание, но тела россиянок так и не нашла. Мать написала дешугубу письмо от лица дочери с просьбой указать место захоронения тела.
Мужчина даже назвал его, уточнив, что прятать тело ему помогал отец, бывший силовик. Однако на месте следов убитой не нашли. Женщина предполагает, что отец мог перепрятать останки ее ребенка. В материале «Радио 1» расскажем детали этой жуткой истории.

«Загуляла девчонка»

Алена Кузьмина воспитывала дочь Екатерину одна. Отец пропал еще до рождения малышки, помогать с ребенком было некому, ведь Алену вырастили опекуны. Девушка выросла жизнерадостной красивой девушкой, но немного легкомылсенной.

Катя пропала в канун Нового 2015 года. В конце декабря мать проснулась с тревожным ощущением. Зайдя в комнату дочки, она не застала ее. Позвонив ей, она услышала шум и скрежет, а после тишину. С того времени телефон любимой дочери замолчал навеки.

«Я сразу же побежала в полицию писать заявление. А там рукой махнули, мол, загуляла девчонка. Полиция ничего не делала и только через пять дней получила результаты биллинга, согласно которым дом Катя не покидала, и детализацию звонков. В ночь на 26 декабря ей написал Михаил Саплинов из соседнего подъезда и пригласил в гости», — рассказала Алена изданию «АиФ».
Мать отметила, что за несколько дней о пропажи дочь пришла домой с бело розой, подаренной полицейским Михаилом Саплиновым. Мужчину допросили, он заявил, что приглашал знакомую, но она не пришла.

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Пропажа второй девушки

Поиски продолжались 2 года. Но 20 ноября 2016 года домой к Алене пришли родители Натальи Малаховой с ориентировкой на поиск девушки. Оказалось, что она пропала в том же доме. Они назвали адрес и квартиру, в которой проживал тот самый Саплинов, приглашавший Катю в гости. К тому времени мужчина уже покинул службу.

«Перед тем, как зайти к Алене, я пришла к нему. Миша сидел на кухне и ел колбасу, откусывая прямо от палки. Спокойный, уверенный. Заявил, что Наташа наносила ему визит, но утром вызвала такси и уехала домой», — поделилась мама второй жертвы Ирина.
Убитые горем женщины проанализировали историю звонков с телефона Натальи. Последний раз она звонила в службу такси. Водитель позже сообщил, что пассажирка к нему не вышла.

Несмотря на уверенный вид Михаила, он быстро сознался в убийстве. Мужчина пытался изнасиловать Екатерину, но она пыталась дать отпор. Ужасы, совершенные над Натальей, душегуб снял на видеокамеру, что послужило доказательством.

Фото: istock / 9632290_400

Тела так и не нашли

Экс-полицейский путался в своих показаниях, сначала заявляя, что закопал тела, а после, что выбросил их в мусорный бак. Вторая версия стала для него итоговой. Саплинов уточнил, что машинально ответил на звонок матери, выбрасывая тело в контейнер.

«Саплинов — потомственный полицейский, — объясняла Кузьмина. — Мы уверены, что версию о мусорке Саплинову подсказал отец, он служил в правоохранительных органах. Ведь «нет тела — нет дела». На этом и строился расчет. Но они просчитались», — отметила Кузьмина.
Несмотря на отсутствие каких-либо биологических следов Екатерины Кузьминой в его квартире, Саплинова признали виновным в изнасиловании и убийстве обеих девушек и приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима «Полярная Сова».

Письмо убийце

Не уведомив следователей, Алена написала Саплинову письмо от имени своей убитой дочери. В письме она просила его сообщить, где он спрятал ее тело. Негодяй максимально подробно все описал и правоохранители выдвинулись на поиски. На работу в общей сложности ушло около двух лет, но все тщетно.

Позже он признался, что показывал могилы отцу, который может показать их расположение. Телефон убийцы подтвердил его слова.

19 ноября 2016 года, спустя 2 дня после убийства Наташи, Михаил четверть часа находился около возле памятника 17 героям-бронебойщикам вместе со своим отцом. А 26 декабря 2014 года, в день убийства Кати, он останавливался на 30 минут на пустыре в Дмитровском заказнике. Там, после выхода на пенсию, отец работал егерем. В тот день Михаил как раз находился там.

Наталья Малахова и Екатерина Кузьмина (Фото: соцсети)

«Мы предполагаем, что, возможно, отец Михаила после его ареста выкопал тела наших дочерей и закопал в другом месте. Иначе как по-другому все это объяснить? После того как убийца сообщил об этом, полицейские хотели допросить его отца. Но его не нашли, он якобы ушел на СВО», — рассказала мать второй жертвы.
Саплинов старший действительно заключил контракт с МО, а спустя шесть месяцев после отъезда вернулся в родной город. На допросе он категорически отрицал причастность к преступлению. Мужчина уверен, что его сын не виновен. При этом он отказался пройти проверку на детекторе лжи.

Родители осужденного и более 5 тысяч подписавших петицию верят в его невиновность. Матери убитых девушек объявили сбор финансов на вознаграждение за сведения о местонахождении тел своих дочерей.

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