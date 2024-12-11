В Ливане растерзали водителя автобуса за портрет Насраллы

Фото: РИА Новости/Абед Абделькадер
В Ливане толпа агрессивных людей растерзала водителя автобуса. Причиной стало то, что на лобовом стекле они увидели закреплённый портрет Хасана Насраллы.
Об этом в своём телеграм-канале написал политический консультант Игорь Дмитриев. Он подчеркнул, что напавшие на мужчину люди были суннитами и предположил, что «Хезболлу» из Ливана будут «выкорчёвывать» любыми методами.
Инцидент произошёл в регионе Бекаа. Во время проезда через Мадждаль-Анджар агрессивно настроенные люди увидели на лобовом стекле автобуса портрет политического лидера шиитского движения «Хезболла». Разъярённая толпа вытащила мужчину из автобуса. Водителя жестоко избили, ударили ножом и оставили истекать кровью.
В период войны с Израилем 2006 года и после нее Насралла стал культовой фигурой среди многих ливанцев. В Бейруте и других городах проходили митинги в его поддержку, его имя стали давать новорожденным детям, а улицы заполнились символикой с его изображениями. Эти явления подчеркивают глубокое влияние Насраллы на ливанское общество и его статус как символа национального сопротивления.
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Инцидент произошёл в регионе Бекаа. Во время проезда через Мадждаль-Анджар агрессивно настроенные люди увидели на лобовом стекле автобуса портрет политического лидера шиитского движения «Хезболла». Разъярённая толпа вытащила мужчину из автобуса. Водителя жестоко избили, ударили ножом и оставили истекать кровью.
В период войны с Израилем 2006 года и после нее Насралла стал культовой фигурой среди многих ливанцев. В Бейруте и других городах проходили митинги в его поддержку, его имя стали давать новорожденным детям, а улицы заполнились символикой с его изображениями. Эти явления подчеркивают глубокое влияние Насраллы на ливанское общество и его статус как символа национального сопротивления.
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Александр Бойцов