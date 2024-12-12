Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи

Артем Милевский (Фото: РИА Новости/Алексей Беликов)
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский был задержан по делу об организации договорных матчей. Об этом пишет Strana.ua.
По информации издания, футболистом являлся членом организации, занимающейся организацией подставных матчей. Свою деятельность злоумышленники осуществляли на матчах по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, проводимых в Австралии и Европе. Преступники заставляли игроков специально проигрывать в матчах.
Свою известность Милевский получил по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. К тому же футболист 50 раз играл в майке сборной Украины.
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