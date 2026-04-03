Ревнивая женщина добавила яд в энергетик партнера
В штате Мэриленд суд приговорил 67-летнюю Джуди Черч к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за то, что она отравила своего партнера, добавив яд в его энергетик. Об этом сообщает Daily Mirror.
По информации следствия, женщина подмешала яд в напиток Лероя Фаулера. Затем она наблюдала за его страданиями и записывала происходящее на телефон.
После этого Черч вызвала скорую помощь, сообщив, что её партнёр «что-то съел» и чувствует себя плохо. Однако, согласно данным прокуроров, помощь была оказана только после того, как Фаулер начал умолять об этом.
Мужчину доставили в больницу, где врачи обнаружили в его теле следы яда. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.
Основные доказательства были предоставлены записями с телефона обвиняемой, на которых зафиксированы последние мгновения жизни Фаулера, а также бутылкой с ядом, на которой нашли ДНК Черч. Следствие выяснило, что причиной преступления стали сложные личные отношения: между обвиняемой и потерпевшим существовал любовный треугольник.
