Женщина пострадала из-за использования зубной пасты
В Бразилии преподавательница Дениз Коррейи Сантьяго пострадала из-за использования зубной пасты. Об этом пишет издание Terra.
После очередной чистки зубов у женщины разболелись миндалины, затруднилось дыхание, и сильно распухли губы. Эти симптомы не проходили в течение пяти дней. Выяснилось, что причина — аллергия на компоненты зубной пасты.
Состояние бразильянки потребовало срочного медицинского вмешательства. Врачи прописали ей курс инъекций.
Из-за сильной боли и голода женщина испытывала значительные эмоциональные страдания. Она решила подать в суд на производителя зубной пасты, но проиграла дело, так как не смогла убедительно доказать причинно-следственную связь. Однако Сантьяго и её адвокат планируют обжаловать это решение.
Читайте также: