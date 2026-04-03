Женщина пострадала из-за использования зубной пасты

Terra: У бразильянки опухли губы и воспалились миндалины из-за зубной пасты
Фото: iStock/dulezidar

В Бразилии преподавательница Дениз Коррейи Сантьяго пострадала из-за использования зубной пасты. Об этом пишет издание Terra.



После очередной чистки зубов у женщины разболелись миндалины, затруднилось дыхание, и сильно распухли губы. Эти симптомы не проходили в течение пяти дней. Выяснилось, что причина — аллергия на компоненты зубной пасты.

Состояние бразильянки потребовало срочного медицинского вмешательства. Врачи прописали ей курс инъекций.

Из-за сильной боли и голода женщина испытывала значительные эмоциональные страдания. Она решила подать в суд на производителя зубной пасты, но проиграла дело, так как не смогла убедительно доказать причинно-следственную связь. Однако Сантьяго и её адвокат планируют обжаловать это решение.

Екатерина Коршунова

